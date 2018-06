Openbaar vervoer is voor veel mensen zó ­belangrijk, dat stakingen in die sector verboden moeten worden

Bestuurder zwaarge­wond door botsing tegen boom in Hummelo

22:11 HUMMELO - Een automobilist is dinsdagavond zwaargewond geraakt door een botsing tegen een boom aan de Zelhemseweg in Hummelo. De man reed vanuit Hummelo in de richting van Zelhem en verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur.