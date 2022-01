Operatiekamers weer meer open: ziekenhuizen doen ook weer vaker aan planbare zorg

CORONAVIRUS LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten licht gedaald, Kuipers nog niet optimis­tisch over milder verloop omikron

Het aantal coronapatiënten dat in een Nederlands ziekenhuis ligt, is afgelopen etmaal weer afgenomen. Van zondag op maandag was er juist een lichte stijging. De nieuwe zorgminister Ernst Kuipers is er nog niet gerust op dat de druk op de zorg snel zal afnemen, als blijkt dat de omikronvariant van het coronavirus mensen minder ernstig ziek maakt dan de vorige virusvarianten. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

15:15