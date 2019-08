Ophef om kindje dat buiten slaapt bij opvang: ‘Hier zijn dingen misgegaan’

Kinderdagverblijf Sam&ko gaat door het stof na ophef die ontstond vanwege een kindje dat bij een van de opvanglocaties buiten lag te slapen. Een voorbijganger plaatste foto’s van de situatie op Facebook, met woedende reacties tot gevolg. Hoewel buiten slapen gebruikelijk is bij Sam&ko, ging er in dit geval wel degelijk het een en ander mis.

Volledig scherm Het bericht met foto's op de Facebookpagina van Sam&ko © Screenshot Facebook ‘Waarom zit deze baby zo alleen buiten in de tuin?’ Met die vraag stuurde een vrouw woensdagmiddag een serie foto's in het openbaar naar de Facebookpagina van Sam&ko. Op de foto's was te zien hoe een kindje buiten, op het terrein van locatie Sam&zaza in Colmschate, in een ledikantje lag.



De foto's leidden tot een aantal woedende reacties. Termen als ‘schandalig’, ‘wat een slechte opvang’ en ‘arm kind’ passeerden de revue. Maar er was ook genuanceerdere kritiek waarbij vooral gewezen werd op het ontbreken van een muskietennet over het bedje.

Geen toestemming

Ilona Hendriks, woordvoerder van Sam&ko, reageert een dag later op alle ophef. Er is dan inmiddels al een brief verstuurd naar ouders en verzorgers wiens kinderen bij de opvang verblijven. Ook is op Facebook al een reactie vanuit Sam&ko geplaatst, waarin staat dat er ‘met verbijstering’ kennis is genomen van de situatie.

Quote Er zijn hier een aantal dingen misgegaan. Dat betreuren we ten zeerste. Ilona Hendriks, Sam&ko

,,Laat ik voorop stellen dat we dit ten zeerste betreuren’’, vertelt Hendriks. ,,Hoewel buiten slapen bij onze ‘groene locaties’ niet vreemd is, zijn er hier wel een aantal dingen misgegaan. Zo was er geen afdekking over het bedje en hadden de ouders vooraf geen expliciete toestemming gegeven om hun kind buiten te laten slapen. Dat dit dan toch gebeurt, is niet volgens ons protocol.’’

Op de website van Sam&ko valt te lezen dat het buiten slapen zelf inderdaad niet vreemd is. Er worden speciale buitenbedjes genoemd waarin ‘zelfs de moeilijkste slapers naar dromenland vertrekken’. De frisse lucht zou gezond zijn om in te slapen.

Boos

Het voorval in Colmschate noemt Hendriks ‘een inschattingsfout’. ,,We hebben hierover contact met de ouders van het betreffende kindje. Er is een eerste gesprek geweest en volgende week staat nog een afspraak gepland.’’ Of de ouders boos waren? ,,In eerste instantie wel. Dat vind ik ook logisch. Maar de gesprekken verlopen goed.’’

Sam&ko heeft laten weten maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Hendriks kan echter nog niet zeggen wat die maatregelen precies zijn. ,,We zijn met onze medewerkers in gesprek.’’

Social media

Dat het hele verhaal via Facebook onder de aandacht is gebracht, vindt Hendriks overigens jammer. ,,Het gaat op social media alle kanten op. We hadden heel graag gezien dat die vrouw bij ons naar binnen was gelopen. Dan hadden we het probleem acuut op kunnen lossen.’’ En het kindje zelf? ,,Dat heeft heerlijk geslapen.’’