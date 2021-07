Opleving virus heeft fikse gevolgen; deltavariant rukt op bij zestigplussers die vaak nog niet goed beschermd zijn

De GGD Gelderland-Zuid waarschuwt dat opvallend veel jongeren vaak flink ziek zijn door de coronabesmettingen, waarschijnlijk veroorzaakt door de veel besmettelijkere deltavariant die rondwaart. Aan het uitgaansleven in Nijmegen zijn inmiddels meer dan tachtig besmettingen te koppelen, verspreid over meer dan twintig horecazaken. Ook in Ede en Wageningen wordt het uitgaansleven als belangrijke besmettingsbron gezien. In de Achterhoek zijn inmiddels zo’n tweehonderd infecties terug te leiden naar de uitgaansavonden in discotheken in Groenlo en Heelweg.