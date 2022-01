Oplichter Johan S. bestelde nog wat appelflappen en verdween van de radar, tot afgelopen zondag

Zakenlie­den ruziën om huurachter­stand van ruim 8 ton: rechter benoemt deskundige

ALMELO/ENSCHEDE - Een door de rechtbank aangestelde registeraccountant onderzoekt of zakenman Alfred Denneboom uit Enschede nog in de positie was vastgoedbelegger Pim Polman uit Boekelo de huur te betalen, of dat hij zichzelf heeft bevoordeeld. Polman claimt 860.000 achterstallige huur van Denneboom, maar staat voorlopig nog met lege handen.

10:15