Opluchting en vreugde voor de grote schermen in kroegen en op terrassen bij eerste wedstrijd Oranje

update | met video'sEven lijkt het of café Bloopers in Arnhem door een aardbeving getroffen is. De chaotische situatie wordt gelukkig veroorzaakt door veel beter nieuws. Nederland scoort bijna in de laatste minuut en daarna nog een keer vlak voordat de eerste wedstrijd van Oranje op het WK in Qatar wordt afgefloten. 0-2 tegen Senegal. Daardoor gaat het dak er bijna af in Bloopers. En niet alleen daar. In alle kroegen en op alle terrassen waar fan de eerste wedstrijd van Oranje volgen is het feest. De Afrikaanse voetbalkampioen Senegal gaf zich niet zomaar gewonnen. Op verschillende plekken gaan verslaggevers van De Gelderlander een kijkje nemen om de sfeer te proeven en om te ervaren hoe zeer het voetbal leeft.

Een groot led-scherm, vier televisieschermen buiten en nog eens vijf binnen: je kunt gerust zeggen dat je maandagavond goed je best moet doen om bij Café de Merckt in Tiel níét iets mee te krijgen van de WK-wedstrijd Senegal-Nederland.

Volledig scherm Cafe De Merckt heeft een groot scherm op het terras geplaatst © Raphaël Drent

Maar liefst vier bij twee meter meet het led-scherm voor het etablissement, zegt uitbater Richard van Baal. Ook is het café met onder meer oranje slingers versierd.

Heel oranje

De bezoekers zijn al op tijd binnen in hun favoriete kroeg om de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal te zien in Arnhem. De bovenverdieping van sportsbar 't Huys is helemaal oranje van sfeer. In de cafés op de Korenmarkt brullen supporters het Wilhelmus uit volle borst mee.

Volledig scherm Op de Korenmarkt is de oranjekoorts te voelen. © DG/HvdP

Fanatisme

Gespannen koppies en vooral dikke truien bij de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal in Taveerne de Bijland in Tolkamer. Tijdens eerdere WK’s was de Tolkamerse kroeg steevast drukbezocht. Ook al tijdens de groepfase kwamen tientallen mensen naar het Liemerse dorp om Oranje aan het werk te zien.

Tijdens de eerste poulewedstrijd is het beduidend rustiger. Al is het fanatisme van de toeschouwers hetzelfde als tijdens voorgaande eindrondes.

Volledig scherm In de Taveerne De Bijland in Tolkamer. © DG

Even lijkt het erop dat er gescoord is door Oranje. Frenkie de Jong kapt, kapt nog eens. Vecht met de bal en... Mis. De blonde middenvelder uit Arkel wordt in ‘plat Lobiets’ stijfgevloekt door de kroegbezoekers voor het om zeep helpen van een goede kans.

Toch gaan de stemmen los in de kroeg. Misschien alvast voorjuichen voor het volgende echte doelpunt?

Uitbater Godfried Brom van de Tolkamerse Taveerne De Bijland is blij weer mensen te mogen ontvangen. Het is rust, dus tijd voor een evaluatie. Daar hoort natuurlijk iets bij van de bruine fruitschaal.

Volle terrassen in de Molenstraat

Volledig scherm Wereldkampioenschap voetballen bij in de Molenstraat in Nijmegen. © Gerard Verschooten

In Nijmegen is het echte WK-gevoel vooral te vinden in de Molenstraat, bij café Faber en in Irish Pub The Shamrock. Daar is het volle bak.

Een beetje raar voelt het wel: juichen voor Nederland terwijl in Qatar allerlei misstanden zijn. ,,Mijn moraal speelt wel op, het voelt cru’', zegt Jesse de Klein uit Nijmegen vanuit de Irish Pub.

Anderen zijn het met hem eens. Ook de timing voelt raar. ,,Liever sta je met zijn allen op het plein terwijl het lekker weer is’', zegt Max Kasteel op het terras van cafe Van Buren. ,,Het leeft minder, ook door al dat gedoe in Qatar. Maar het blijft heel leuk om met z’n allen te kijken. Je wil die wedstrijd toch zien.’’

Bij andere kroegen is het minder druk. Zoals bij cafés De Deut en De Opera op het Koningsplein. ,,Ik verwacht dat het vrijdag drukker wordt”, zegt eigenaar Bilal Diyenli. ,,Het is toch nog even inkomen. En het leeft sowieso veel minder.”

Ook in de kantine van De Treffers in Groesbeek is het een dolle boel. De kantine is omgetoverd tot een Holland Huis en zo ingericht dat iedereen de wedstrijden goed kan volgen. Er zijn extra schermen geplaatst.

Maandag 21 november was er voorafgaand aan de wedstrijd tegen Senegal een techniektraining voor de jeugd. Aansluitend kijken de kinderen naar de wedstrijd gekeken met ouders, broertjes en zusjes. In totaal zo’n 250 tot 300 personen.

Volledig scherm Drukte in de kantine van De Treffers in Groesbeek tijdens Nederland-Senegal. © Joop Verstraaten

Volledig scherm Truus en Dorothe hebben alles uit de kast gehaald voor Oranje. Ze volgen vol spanning de wedstrijd Senegal - Nederland in De Bijland in Tolkamer. © DG/PG

Huissen gilt voor Oranje

In Huissen is het volle bak bij Café Borrelzz. De hele kroeg staat vol met fanatieke oranjesupporters. Borellz zendt normaal geen sport uit. Vloor het WK en Oranje maakt de eigenaar dit keer een uitzondering. ‘Als Nederland meedoet zend ik het WK uit', heeft de eigenaar eerder gezegd. Dat blijkt nu een groot succes.



Meer dan 100 deels in oranje gestoken supporters zitten voor het grote scherm in Borrelzz. In Huissen is de wedstrijd ook bij Het Moment te volgen.

Volledig scherm Volle bak bij Borrelzz in Huissen. © DG

Bij café De Viersprong in Valburg kijken zo'n veertig enthousiaste voetbalfans op een lekker groot scherm naar de verrichtingen van Oranje in Qatar.

Volledig scherm Lekker groot scherm bij de Viersprong in Valburg. © DG

Volledig scherm Een bitterballetje voor de vaste gasten in de rust van Senegal - Nederland bij De Bijland. © DG/PG

Volledig scherm In de rust zoeken de rokers even de buitenlucht op in Arnhem. Tijd voor een stevig gesprek met de bondscoach voor de Oranjemannen in de kleedkamer, vinden de fans. © DG/HvdP

Volledig scherm Bij Sportsbar 't Huys in Arnhem komt de stemming er al aardig in. © DG

Bij café De Schoof prijzen ze de lekkere frikadellen aan. Vier vrouwen zitten gezellig buiten te roken. ‘Maar we hebben weinig van het voetballen meegekregen’.

Volledig scherm In de rust zoeken de rokers even de buitenlucht op in Arnhem. Tijd voor een stevig gesprek met de bondscoach voor de Oranjemannen in de kleedkamer, vinden de fans. © DG/HvdP

Volledig scherm Wereldkampioenschap voetballen kijken op de Molenstraat. Bij The Shamrock, Café Faber, en De Derde Kamer. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Nagelbijten bij drie schermen in 't Huys in Arnhem. © DG

Volledig scherm Op de Korenmarkt is de oranjekoorts te voelen. © DG/HvdP

Ze zitten zeker nog in de file

Volledig scherm Bij Sportsbar 't Huys in Arnhem komt de stemming er al aardig in. © DG

Bij sportsbar 't Huys op de Korenmarkt in Arnhem is de stemming al vroeg in de middag goed. Het is nog niet heel druk maar dat zal niet lang meer duren.

Zit iedereen nog in de file, vragen zich kort voor aanvang van de wedstrijd af bij café De Schoof in Arnhem.

Volledig scherm De Schoof, Bloopers, Beafeater Arnhem © DG/hvdp

Eerste biertjes

Bij Bloopers hebben de gasten voor aanvang van de pot geen aandacht voor trainer Louis van Gaal. Meer interesse is er voor de eerste biertjes die er al vrolijk ingaan, anders dan in het stadion in Qatar waar bier uit den boze is.

Volledig scherm De Schoof, Bloopers, Beafeater Arnhem © DG/hvdp

Ook de buurman van Bloopers, Beafeater, loopt zich warm. Een rookgordijn is al uitgeprobeerd bij de bar om de vreugde op te zwepen bij een doelpunt van Oranje.

Volledig scherm De Schoof, Bloopers, Beafeater Arnhem © DG/hvdp

Volledig scherm Bijna klinkt het startsignaal voor Senegal - Nederland op het WK in Qatar. Op grote schermen volgen Nederlandse liefhebbers de wedstrijd in de kroegen, bijvoorbeeld in Arnhem. © DG/HVDP

Volledig scherm Bijna klinkt het startsignaal voor Senegal - Nederland op het WK in Qatar. Op grote schermen volgen Nederlandse liefhebbers de wedstrijd in de kroegen, bijvoorbeeld in Arnhem. © DG/HVDP

