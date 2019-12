Opmerkelijke uitspraak minister: Wisten al jaren dat Lelystad Airport niet zonder nieuwe prijsvechters kan

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wist van meet af aan dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk is. Die opmerkelijke uitspraak doet minister Cora van Nieuwenhuizen in een interview met dagblad Trouw .

,,Het is van begin af aan duidelijk geweest dat Lelystad nooit voor 100 procent vluchten zou kunnen overnemen van Schiphol, iedereen wist dat de Commissie een antidiscriminatiebepaling heeft”, zegt Van Nieuwenhuizen in Trouw.



Een opmerkelijk uitspraak, want het is juist altijd de bedoeling geweest dat het nieuwe vakantievliegveld in Lelystad zou dienen als overloopluchthaven van Schiphol. Alleen vliegmaatschappijen die hun stek op de nationale luchthaven opgeven, zouden vanaf Lelystad mogen vliegen. De vrijgekomen ruimte op Schiphol zou worden opgevuld met lucratieve intercontinentale vluchten.

Uitspraken zorgen voor verbazing

Ook Van Nieuwenhuizen zelf heeft sinds zij ruim twee jaar terug minister werd in debatten en Kamerbrieven altijd gezegd dat Lelystad Airport een overloopluchthaven moet worden, zonder autonome groei. Dit is ook de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Haar uitspraken in Trouw zorgen daarom voor verbazing.

,,Van Nieuwenhuizen stelt dat het altijd al duidelijk is geweest dat er nieuwkomers zouden komen op Lelystad Airport. Dat is absoluut niet wat ze de Kamer voorgespiegeld heeft. Weer een dure fout", aldus Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks.



HoogOverijssel noemt de uitspraken ‘ontluisterend’ en vindt Van Nieuwenhuizen ‘de meest ongeloofwaardige minister ooit’. De actiegroep spreekt van ‘aperte leugens’ en ‘capriolen die haar ambtenaren haar laten uithalen in het dossier Lelystad Airport’. ‘Een bewindspersoon op ieder ander departement had direct mogen opstappen.’

Afspraken met ‘Brussel’