Opnieuw directeur geschorst bij installatiereus Breman uit Genemuiden om integriteit

Verkoop­prijs woningen weer gestegen: duurste huizen in Rozendaal, goedkoop­ste in Winters­wijk

10:15 ARNHEM/ NIJMEGEN - De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2019 in vrijwel alle gemeenten in het verspreidingsgebied van De Gelderlander gestegen. Alleen in Beuningen en Buren daalden de prijzen. De duurste woningen staan in Rozendaal, met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 7 ton.