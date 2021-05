Opnieuw kat beschoten met luchtdrukwapen, huisdier overleeft het niet: ‘Dit moet stoppen!’

Corona nekt opnieuw komst veteranen bij herdenking van Slag om Arnhem

7:30 Corona nekt opnieuw de komst van veteranen bij de herdenking van de Slag om Arnhem in september. ,,Zoals de situatie nu is met corona kun je ervan uitgaan dat er geen veteranen komen”, zegt voorzitter Roger Beets van de Stichting Airborne Herdenkingen. ,,Tenzij er toch nog versoepelingen volgen die hier verandering in brengen. Maar dat is zeer onzeker en hangt af van de situatie hier en in het Verenigde Koninkrijk.”