Opnieuw vechtpartij op kermis Nijkerk, politie rukt uit met tien auto’s en zet honden in

Met tien voertuigen en twee hondengeleiders is de politie zaterdagavond uitgerukt naar de Nijkerkse kermis, om de rust te herstellen. Toen dat niet wilde vlotten, werd besloten de kermis eerder te sluiten en het terrein schoon te vegen. Grote groepen jongeren trokken daarop de wijken in en staken vuurwerk af.



Het is niet de eerste onrustige avond op de kermis in de wijk Paasbos. Woensdagavond gingen jongeren al met elkaar op de vuist. Onbekend is waardoor zaterdagavond opnieuw de vlam in de pan sloeg.



In Paasbos is het al maandenlang onrustig. De overlast van hangjongeren hangt buurtbewoners inmiddels de keel uit. Er wordt gedeald, tot ‘s avonds laat lawaai gemaakt en omwonenden worden geïntimideerd. De gemeente lukt het maar niet om tot een oplossing te komen.