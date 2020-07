Opnieuw zijn de boeren boos: wat is er nu weer aan de hand?

Video Omgekomen Shelley krijgt uitvaart als prinses Diana, precies zoals ze dat wilde

19:04 EDE - In Ede is donderdagmiddag afscheid genomen van de 22-jarige Shelley, die vorige week om het leven werd gebracht. Onder de tonen van Candle in the Wind werd haar kist vanuit het huis van haar moeder in de rouwwagen geschoven.