Oproep aan ouders: stop met ‘omhoog drukken’ kinderen naar hoogste schoolniveaus

Toch blijkt dat het aantal vmbo-leerlingen daalt, met name op de laagste niveaus. Voor een deel komt dat door de bevolkingskrimp, maar een andere belangrijke reden is dat veel ouders hun kinderen liever niet naar het vmbo zien gaan. Ze proberen hun kroost tóch naar de havo te krijgen. Tot ergernis van de minister.



,,Stress onder leerlingen, het is een onderwerp dat nog niet veel benoemd is, maar het is echt iets om aandacht voor te hebben – ook voor mij als minister.” Volgens Slob moet een kind niet voortdurend druk ervaren omdat hij of zij het schoolniveau niet aankan. Daarom doet hij een dringend appel op ouders om vooral te kijken naar waar een kind past en welk schoolniveau geschikt is. ,,Als je als ouder je kind omhoog gaat drukken – je móét havo – daar wordt je kind niet gelukkig van.’’