OPROEP: Agressie op het werk? Deel je verhaal!

Negen jaar cel voor Frank Masmeijer

14:27 Frank Masmeijer moet negen jaar de cel in en een boete van 90.000 euro betalen voor zijn betrokkenheid bij de invoer van een grote partij drugs in 2014. Het Belgische Hof van Beroep heeft in hoger beroep besloten dat hij een jaar langer de cel in moest dan een eerdere veroordeling. Voormalig televisiester Masmeijer (57) zit als sinds eind november in hechtenis. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig.