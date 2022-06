Oproep bedrijfsleven: Neem basisregels weer in acht tegen corona

Staan we straks weer in de rij bij de teststraat? In deze oude garage in Nijmegen ruist de airco en breekt een distel door het asfalt

NIJMEGEN - Testen op corona? Hoeft niet, mag wel. Maar een nieuwe besmettingsgolf is onderweg en wie weet staan we snel weer in de rij. Waar? In de oude Volvogarage in Nijmegen.

17 juni