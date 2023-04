Oproep COC na geweldsincidenten: hang zaterdag overal de regenboogvlag op

Ook in Groningen was er afgelopen weekend een incident waarbij LHBTQI+ers het slachtoffer werden.

‘Liefde sterker dan haat’

De oproep is gericht aan gemeenten, provincies, maar ook aan voetbalclubs en ieder ander die solidariteit met de regenbooggemeenschap wil tonen. ,,Samen laten we zien dat liefde sterker is dan haat”, aldus Brouwer. ,,We steken LHBTI+-jongeren een hart onder de riem en laten zien dat Nederland geweld tegen de regenbooggemeenschap niet pikt.”