Oproep: ga jij die prik tegen meningokokken halen?

open brief Pas bevallen Britt (18) nog steeds vast in Egypte: Minister, help ons!

9:50 De Rotterdamse Britt van Baarlen (18) kan nog steeds Egypte niet verlaten met haar onverwachts geboren zoontje Yassin. De Egyptische autoriteiten weigeren vooralsnog om een geboorteakte af te geven voor het kind, omdat de vader niet bekend is. De oma van de baby doet nu in een open brief aan deze site een noodkreet aan minister Stef Blok (VVD, Buitenlandse Zaken).