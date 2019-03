OPROEP: Ga jij vasten? Hoe dan?

video / update Man uit Ede (72) dood gevonden in bestelbus­je langs de weg in Veenendaal, politie onderzoekt toedracht

12:36 VEENENDAAL - In Veenendaal is dinsdagochtend een overleden man aangetroffen in een bestelbus. Het gaat om een 72-jarige man uit Ede. Het voertuig waarin hij reed stond stil in de berm langs de Rondweg-West. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.