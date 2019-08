OPROEP: Kamperen, op kamers of toch lekker thuis? Hoe woon jij bij de start van het studiejaar?

De start van het studiejaar betekent dat voor veel leerlingen de spanning oploopt. Gaat dat studentenhuis bevallen? Vinden ze überhaupt nog op tijd een onderkomen in hun nieuwe opleidingsstad?



Voor tal van studenten is het zoeken van een kamer in het verspreidingsgebied van deze krant de eerste hersenbreker van het schooljaar. In Wageningen moeten buitenlandse studenten mogelijk noodgedwongen samen ‘hokken’. In Nijmegen zouden ‘dakloze’ jongeren zelfs hun toevlucht nemen tot hotels en campings.



De Gelderlander is benieuwd hoe jij dat doet! Ga je kamperen tot je eindelijk jouw droomkamer gevonden hebt? Zit je voor het eerst in een old school studentenhuis tussen de pizzadozen en bierkratten? Spaar je geld uit door thuis te blijven wonen? Of heb je een ander bijzonder 'woonverhaal' bij de start van het nieuwe studiejaar?