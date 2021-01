Oproep na besmettingen tijdens uitvaarten: ‘Houd je ook bij verdriet aan coronaregels’

Daarom heeft de veiligheidsregio een brief gestuurd naar begrafenisondernemers in de regio met de vraag om tijdens begrafenissen, crematies en condoleances er op te letten dat de regels goed worden nageleefd. Ook als er verdriet is, is het nog steeds belangrijk om mondkapjes te dragen en anderhalve meter afstand te houden, zegt Arco Hofland als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Moeilijk voor mensen die rouwen

„We horen van begrafenisondernemers dat ze blij zijn met onze brief, maar dat ze het ook moeilijk vinden om mensen die rouwen op de regels te wijzen.” Toch is het wel belangrijk dat dit gebeurt, vindt Hofland. De burgemeester van Rijssen wil het niet gelijk over handhaven hebben. „Dat hoeft toch niet altijd nodig te zijn, mensen kunnen ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen.”

Er zijn geen grote clusters van besmettingen tijdens een uitvaart zichtbaar, maar het viel de mensen die het bron- en contactonderzoek de afgelopen weken wel op dat een aantal besmettingen te herleiden was naar een uitvaart. Dat was de reden om de uitvaartbranche wat extra aandacht te geven.

Aantal besmettingen daalt

Ondertussen dalen de besmettingscijfers in Twente en daalt ook het aantal mensen dat zich laat testen. Dat is positief, zegt plaatsvervangend GGD-directeur Erik Maarsingh. Wat nog wel zorgen baart is dat het percentage mensen dat daadwerkelijk besmet blijkt niet daalt. Dat ligt nog altijd rond de 14-15 procent. Ook zit Twente nog boven het landelijke gemiddelde als het gaat om aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

25 procent heeft Britse variant

Vorige week werd het eerste geval bekend van een Twentenaar die besmet bleek met de Britse variant van Covid-19. Maarsingh verwacht dat dit er inmiddels veel meer zijn. Landelijk heeft ongeveer 25 procent van de besmette mensen de Britse variant en Maarsingh heeft geen reden aan te nemen dat dit in Twente anders is. De GGD Twente doet samen met LabMicTA onderzoek naar de variant van het virus en verwacht over een week of twee met de uitkomsten te komen.