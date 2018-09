Oproep: prettige sekservaring

De media berichten bijna dagelijks over seks zonder wederzijdse instemming (misbruik, #MeToo, sexting). We vergeten bijna dat seksualiteit ook leuk kan zijn. Daarom vragen wij u: weet u het nog, de eerste keer in uw leven dat u prettige seks had met iemand? Misschien ging het wat onhandig, misschien was u tot over uw oren verliefd (of niet), misschien wist u niet eens wat u overkwam. Heeft u zo’n herinnering? Hoe het zover is gekomen, waar u was, of het stiekem moest of juist niet, hoe u zich voelde en waarom het zo leuk was? Voor een speciaal themanummer van het magazine verzamelen wij lezerservaringen over de eerste keer dat seks leuk en prettig was.