Oproep: Stuur je mooiste foto van de sneeuw

Politie op zoek naar videobeel­den van periode rondom viervoudi­ge moord Enschede

21:26 ENSCHEDE - De politie roept buurtbewoners op om beelden die vorige week dinsdag in de buurt van de Van Leeuwenhoekstraat zijn gemaakt te delen. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur werden in een bedrijfspand in de straat vier mensen om het leven gebracht. Volgens Chantal Westerhoff van de politie is al het beeldmaterieel van die middag welkom, zo vertelde ze in Opsporing Verzocht.