Oproep tot geweld na volksoproer in Urk

In het kamp dat sympathiseert met de 18-jarige Soufyan, op wie de volkswoede was gericht, is er boosheid omdat door de politie geen aanhoudingen zijn verricht. Dat de moeder van de jongen in haar woning tegen de grond is gewerkt, wekt vooral woede op. Niemand komt aan onze moeders, is de strekking van veel emotionele posts op Facebook. Op dat sociale medium wordt opgeroepen om komende vrijdag massaal naar Urk te trekken om daar de confrontatie te zoeken met de Urker jongeren die de woning van Soufyan en zijn familie hebben belaagd. Ook uit het andere kamp komen geluiden die wijzen op een gewelddadig treffen komende vrijdag. In een video die circuleert, bedreigt een onherkenbaar gemaakt persoon in een oranje jas de 18-jarige jongen met de dood, zwaaiend met een pistool. ,,Jij gaat kogels eten vriend.’’