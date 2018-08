Oproep: vliegt de zomervakantie voorbij of mist uw kind school al?

Vier arresta­ties bij invallen om nagemaakte kleding en erectiepil­len in Oost-Nederland

12:49 Bij invallen in drie verschillende steden in Oost-Nederland zijn afgelopen week vier verdachten aangehouden voor het handelen in namaakspullen. Dat meldt de politie vrijdag. In meerdere opslagruimtes werden onder meer nagemaakte kledingstukken, erectiepillen en stroomtootzaklampen gevonden.