Oproep: Voelen vrouwen zich veilig op straat?

OproepVoel jij je veilig op straat? Fiets je in het donker een andere route dan normaal? Ontwijk je straatjongeren als je alleen loopt. Of moet je dochter voor een bepaald tijdstip thuis zijn en altijd met vrienden fietsen? Voor De Gelderlander willen wij graag meer weten over het gevoel van veiligheid voor Gelderse vrouwen op straat.