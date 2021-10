Oproep: was jouw zelftest positief?

Coronavirus LIVE | ‘Reisbu­reaus verzaken infoplicht bij oranje reisadvies’, Nieuw-Zee­land eist prik bij leraren en artsen

12:09 Nieuw-Zeeland verplicht zorgverleners en onderwijspersoneel tot vaccineren. ‘Een gedurfde, maar noodzakelijke stap’, volgens het College van Huisartsen. Beide groepen moeten zich voor het einde van het jaar volledig laten inenten. AstraZeneca heeft in de VS noodgoedkeuring aangevraagd voor een eerste coronamiddel dat geen vaccin is. Proeven met AZD7442 tonen een hoge mate van bescherming tegen ernstige klachten of sterfte. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.