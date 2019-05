Oproep: wat doet u tijdens de twee minuten stilte?

Man die in Boxmeer collega in buik stak met broodmes moet naar psychia­trisch ziekenhuis

10:42 DEN BOSCH/BOXMEER - Een 30-jarige Pool die vorig jaar een landgenoot met een broodmes in de buik stak in een huis aan de Heistraat in Boxmeer, is volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat besloot de rechtbank deze week in Den Bosch. De man kreeg daarom geen gevangenisstraf, maar moet wel verplicht een jaar doorbrengen in een psychiatrisch ziekenhuis.