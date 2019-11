OPROEP | Wie heeft de mooiste kersttrui?

Opsporing Verzocht zoekt mee naar doorrijder in ‘SUV of stationwa­gen’ na fatale aanrijding

12:44 ARNHEM - De bestuurder die op dinsdag 5 november doorreed na een fatale botsing met een fietser in de Mahlerstraat in Arnhem wordt nog altijd gezocht. Dinsdag 19 november wordt de zaak behandeld in het AVROTROS-programma ‘Opsporing Verzocht’. De politie hoopt zo meer te weten te komen over het ongeluk.