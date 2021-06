Oproep | Wie mis jij? Deel je verhaal met onze lezers

Mail dan met verslaggever Eric Reijnen Rutten. Zet in de mail naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer en je krijgt zeker een reactie.



De Gelderlander is voor een andere nieuwe rubriek ook op zoek naar kinderen die met ons willen delen wat hun plannen en dromen zijn. En die een inkijkje willen geven in hoe hun leven er nu uit ziet.



Ben of ken jij een kind (van maximaal 15 jaar) dat over zijn of haar leven en de toekomst wil vertellen en ook op de foto wil, mail dan ook met e.reijnen@gelderlander.nl (met naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer).