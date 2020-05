OPROEP | Wil jij weten hoe iets zit? Wil je iets laten uitzoeken? Vraag het onze verslaggever Nanne!

video Ongewenste rivier­kreef­ten rukken op: vissers willen ze vangen, maar dat mag niet zomaar

11:44 De rode Amerikaanse rivierkreeft is aan een opmars bezig vanuit het westen van ons land. De invasie exoot is ongewenst, want hij maakt flora en fauna kapot. Betrokkenen noemen steevast het opvissen van het beestje de beste oplossing om de populatie in bedwang te houden, maar dat gaat niet zomaar.