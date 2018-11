Oprollen criminele chatdienst leidt tot aanhoudingen en invallen: drugs, cash en auto's afgepakt

NIJMEGEN - Het oprollen van de criminele chatdienst, waarbij een bedrijf in Elst de spil in het web lijkt, heeft donderdag geleid tot invallen in heel het land. In Enschede, Hengelo, Emmen en Roermond zijn door de politie harddrugs, cash, bitcoins, sieraden en auto's in beslag genomen. Vijf personen zijn aangehouden