Opruiing en bedreiging van agenten: verdachten avondklokrellen vinden eigen acties achteraf maar ‘dom’

Coronavirus LIVE | Half miljoen coronado­den in Europese Unie, België gaat leraren elke week testen

16:36 De Europese Commissie heeft onderschat wat er komt kijken bij de massale productie van coronavaccins. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen toegegeven in het Europees Parlement. Ze erkent dat niet alles is goed gegaan. ,,We waren te laat met het goedkeuren van coronavaccins’', zegt ze. En: ,,We waren te optimistisch over de massale vervaardiging, en misschien rekenden we er te veel op dat wat we hadden besteld ook op tijd zou worden geleverd’’. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.