Opvallend: Gelderland kent nu meer banen dan voor de coronacrisis

ARNHEM - Het aantal banen in Gelderland blijft groeien, ondanks de coronacrisis. In 2020 kwamen er 7260 banen bij in de provincie.

Vooral in de zorg en het onderwijs groeide het aantal banen. In de uitzendbranche en de horeca gingen de meeste banen verloren. Ter vergelijking: in de zorg kwamen er 6.150 banen bij, in de horeca verdwenen 2.780 arbeidsplaatsen. Het is een van de belangrijkste conclusies van de Provinciale Werkgelegenheid Enquête.

Alleen in Foodvalley iets minder banen

In bijna alle regio’s in Gelderland is het aantal banen toegenomen. Alleen in de regio FoodValley (Ede-Wageningen) was er een klein verlies in het aantal banen. De grootste banengroei was erin de regio Arnhem-Nijmegen.

Veel steun van Rijk en provincie

Volgens de provincie komt de groei van banen onder meer door de landelijke en regionale steunmaatregelen. Zo gaf de provincie zelf ook miljoenen uit om bedrijven door de crisis te loodsen. Ook in 2021 en na de coronacrisis zal de economie nog verder groeien, denkt de provincie. ,, We moeten blijven investeren in scholing en opleiding om sterker uit de crisis te komen’’, aldus gedeputeerde Peter Kerris.