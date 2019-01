Opvallend veel mensen in Eefde hebben kanker: ‘Dit was een paradijs om te wonen, maar daarvan is niets over’

EEFDE - Er is onrust in het buitengebied van Eefde. Opvallend veel mensen in het Gelderse dorp hebben kanker of zijn daar recent aan overleden. De inwoners zijn bang dat de zware industrie op het naastgelegen bedrijventerrein in Zutphen een kwalijke rol speelt. De GGD is een onderzoek gestart. ,,Het is niet de vraag of we kanker krijgen, maar wanneer.”

De zon breekt door de wolken en zet het rieten dak van de monumentale boerderij van Henk (62) en Joke (59) Lubberding in goudgeel licht. In de stal staan de koeien, in de verte kronkelt de IJssel richting Deventer. Hier lijkt het leven goed te zijn. Maar schijn bedriegt. In het huis van de familie Lubberding wordt al jaren slecht geslapen. Net als in veel van de andere circa veertig huishoudens in het buitengebied van Eefde, aan de westkant van het dorp.

Quote Er is hier zoveel kanker, vooral onder relatief jonge mensen: veertigers, vijftigers. Dat is echt schrikba­rend. Joke Lubberding

Zorgen

Er zijn veel zorgen. Over de gezondheid van inwoners, over de uitstoot van verkeer op de nieuwe rondweg en het naastgelegen industrieterrein in Zutphen, over de komst van drie extra windmolens van 185 meter hoog en de aanleg van een zonnepark. Maar vooral het grote aantal gevallen van kanker baart zorgen; er zijn relatief veel inwoners ernstig ziek, de afgelopen jaren zijn al veel mensen aan overleden.

Volledig scherm Henk en Joke Lubberding hebben een melkveehouderij onder de rook van het Zutphense industrieterrein De Mars. Vlak bij hun land staat de schoorsteen van slibverwerker GMB. © Cees Elzenga / hetoog.nl ,,Er is hier zoveel kanker, vooral onder relatief jonge mensen: veertigers, vijftigers. Dat is echt schrikbarend”, vertelt Joke Lubberding, gezeten aan de keukentafel. Ze is arts en runt samen met haar man Henk een melkveehouderij met negentig koeien. ,,Ik ben gaan turven hoeveel mensen hier in de buurt ernstig ziek zijn. Ik kwam tot 21 kankergevallen op veertig huishoudens. Tien daarvan zijn inmiddels overleden. Mijn hardloopmaatje heeft ook kanker, is aan zijn laatste weken bezig. Het jaagt ons allemaal ongelofelijk veel schrik aan. Zoveel mensen, waarom?”

Al jaren vragen de bewoners van het buitengebied van Eefde – dat pal naast het industrieterrein van Zutphen ligt – zich hardop af waarom er zo veel kankergevallen zijn. ,,Twintig jaar geleden viel het al op”, vertelt Zwaan Makkink (70), die een paar honderd meter verderop woont. Ze kreeg op haar 49ste zelf borstkanker. ,,Ik dacht echt dat ik dood zou gaan. Ik weet nog goed dat ik bij de buren in het weiland stond te kijken naar het hooien en dacht: dit zie ik volgend jaar niet meer, dit is de laatste keer.” Maar na een amputatie, 33 bestralingen en een half jaar lang loodzware chemo herstelde ze wonderwel. ,,Ik ben er weer bovenop gekomen, voel me goed. Maar de kanker gaat nooit uit je hoofd: altijd is er de angst dat het weer terugkeert.”

Melkveehouderij

Decennialang runde ze samen met haar man Wim een melkveehouderij. Hun zoon nam de boerderij over en ze bouwden er een fraaie woning naast. Vanuit de woonkamer kijkt ze uit over de weilanden, een adembenemend uitzicht. Maar lang konden ze er samen niet van genieten, ook Wim kreeg kanker. Hij overleed in 2010, 65 jaar oud.

Quote Ik heb het wel eens met mijn huisarts besproken, maar ook hij had er geen verklaring voor. Zwaan Makkink

De vele kankergevallen houden Makkink bezig. Ze pijnigt haar hersens, op zoek naar een plausibele verklaring. Alleen al in de directe omgeving van haar woning weet ze vijf mensen met kanker, drie zijn er inmiddels overleden. ,,Ik heb het wel eens met mijn huisarts besproken, maar ook hij had er geen verklaring voor. Je wilt graag weten waarom, maar het blijft gissen, een mysterie.”

,,Kijk, dat is Wim”, terwijl ze, naar een grote foto in een kast wijst. Een stoere man, jong en vitaal, zit trots op een tractor. ,,Wim vermoedde altijd dat al die kanker hier een relatie heeft met industrieterrein De Mars even verderop. Hij klaagde veel over stankoverlast door de slibverwerker. Die heeft een hoge pijp waar rook uit komt. Meestal staat de wind onze kant uit en dan zitten wij hier in het buitengebied hele dagen in de stank. Wim was erg bang dat die lucht schadelijk zou zijn.”

Quote Het is hier niet de vraag of je kanker krijgt, maar wanneer je het krijgt. Corrie Nieuwenhuis

Zware industrie

Volledig scherm Eefdenaren Johan en Corrie Nieuwenhuis, Willem Huisintveld en Zwaan Makkink-Nijholt (vlnr) praten aan de keukentafel van de familie Nieuwenhuis over de zware industrie op het nabij gelegen industrieterrein en de vele mensen met kanker in de buurt. © Cees Elzenga / hetoog.nl Industrieterrein De Mars ligt aan de noordkant van Zutphen, ingeklemd tussen IJssel en Twentekanaal. Het is met zo’n 200 bedrijven en 5000 medewerkers een van de grotere bedrijventerreinen van de regio. Vanwege de veiligheid is alle zware industrie – milieucategorie 4 en 5 – aan de rand van het industrieterrein gevestigd, zo ver mogelijk weg van de bewoonde wereld in Zutphen. ,,Maar het probleem is dat daardoor de zware industrie direct tegen ónze leefomgeving zit aangeplakt”, zeggen Johan (67) en Corrie (64) Nieuwenhuis. Ze wonen aan de Mettrayweg. Vanuit hun woonkamer kijken ze uit op de 85 meter hoge pijp van de slibverwerker. Drie nog hogere windmolens staan er in een rij naast.



,,Het is hier niet de vraag of je kanker krijgt, maar wanneer je het krijgt”, zegt Corrie. ,,Dat is een benauwend gevoel, het maakt je bang. Ons boerenverstand zegt dat het hoge kankerpercentage iets te maken heeft met de zware industrie op De Mars. Maar bewijzen hebben we niet. Misschien is het toeval. Maar ja, toeval bestaat niet, toch?”

Ammoniaklucht

Ook het echtpaar Nieuwenhuis klaagt over de stank die de slibverwerker veroorzaakt. Een benauwende, weeïge ammoniaklucht. ,,Afhankelijk van de windrichting zitten wij in de stank. Het is niet alle dagen, maar wel zeer regelmatig, ongeveer een derde van tijd. Je ergert je eraan, kom je ’s ochtends buiten: gadverdamme, wéér die stank. Het geeft een unheimisch gevoel: het stinkt en tegelijkertijd weet je niet wat het inademen van die lucht met je gezondheid doet, of het schadelijk is.”

Het verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Henk en Joke Lubberding bij hun melkveehouderij onder de rook van een industriegebied in Zutphen. ,,Dit was altijd een schitterende plek om te wonen, maar nu is het gewoon niet leuk meer.” © Cees Elzenga / hetoog.nl

Jos Koster (71) – volle bos haar, piekfijn getrimde witte baard – is gepensioneerd docent beeldende kunst. Hij woont in een twee-onder-een-kapwoning aan de Meijerinkstraat. Ook hij heeft vrij uitzicht. In de verte steekt het gebogen geraamte van de spoorbrug over het Twentekanaal boven de bebossing uit. In het weiland voor zijn huis is een zonnepark van 5 hectare gepland. Ook Koster maakt zich grote zorgen over de vele kankergevallen. ,,Ik ben gaan tellen hoeveel mensen in de directe omgeving kanker hebben of er aan zijn overleden. Ik kwam uit op 26 mensen.’’

GGD

Net als Joke Lubberding sloeg hij een paar maanden geleden alarm bij de gemeente Lochem, waar Eefde onder valt. Kort erna kwam een medewerker van de GGD Noord- en Oost-Gelderland poolshoogte nemen in het gebied. De GGD neemt de bezorgdheid van bewoners serieus en heeft besloten om een groot milieuonderzoek te beginnen. Onderzocht wordt of bedrijven op De Mars schadelijke stoffen uitstoten en wat het effect is op de gezondheid. ,,We willen in kaart brengen hoeveel bronnen voor uitstoot er nu eigenlijk echt zijn op De Mars”, vertelt GGD-adviseur Steven van der Lelie. ,,Hoeveel daarvan zijn relevant als je kijkt naar de type stoffen? En vormen die stoffen een risico voor de gezondheid van mensen in de omgeving?”

Quote Er zijn gewoon veel gevallen van kanker. Ik vind het ernstig genoeg en reden genoeg om grondig onderzoek te doen. wethouder Henk van Zeijts

De Lochemse wethouder Henk van Zeijts (GroenLinks) juicht het onderzoek toe. ,,De inwoners van Eefde-West maken zich zorgen over hun gezondheid vanwege de uitstoot van de bedrijven in hun omgeving. Die zorg begrijp ik heel goed. Er zijn gewoon veel gevallen van kanker. Ik vind het ernstig genoeg en reden genoeg om grondig onderzoek te doen. En ik ben blij dat de GGD onafhankelijk onderzoek gaat doen naar de uitstoot van stoffen en de mogelijke effecten op de gezondheid.”

Hij krijgt steun van zijn Zutphense collega-wethouder Annelies de Jonge (PvdA), verantwoordelijk voor industrieterrein De Mars. ,,Ik schrik ook van die cijfers over de vele ziektegevallen. Het is goed dat het GGD-onderzoek er komt, ik ben heel benieuwd naar de resultaten. En stel dat er een verband is, dan kunnen de mensen ons eraan houden dat we er samen met het bedrijfsleven iets aan doen.”

Frustratie

Volledig scherm Eefde-West, in dit gebied zijn relatief veel kankergevallen. © Anke Arts Inwoners van het Eefdese buitengebied zijn blij met het onderzoek van de GGD. Noemen het een ‘eerste stap’ en hopen dat het antwoord zal geven op prangende vragen die al jaren onbeantwoord blijven. Toch heerst het gevoel bij veel mensen dat ze in de steek zijn gelaten voelen, niet gehoord. Ze spreken over een paradijselijke plek waar het decennialang goed wonen was, maar waar het leefgenot door een opeenstapeling van ontwikkelingen zwaar onder druk is komen te staan. De buurt lijkt ziek, zowel letterlijk als figuurlijk.

,,Dit was altijd een schitterende plek om te wonen, maar nu is het gewoon niet leuk meer”, zegt Henk Lubberding. ,,De Zutphense industrie rukt op, zet ons in de stank. Er is in 2012 een rondweg aangelegd die onze woonomgeving in tweeën snijdt en ons uit de slaap houdt, er moet een groot zonnepark komen, er staan drie windmolens en het plan is om er nóg drie bij te zetten. Grote jongens, 185 meter hoog! Het houdt maar niet op, steeds komt er wat bij en het wordt allemaal gewoon naast onze deur neergekwakt. Het is te veel en het wordt ons opgedrongen. Dat zorgt voor veel frustratie.”

Gele hesjes

Quote Dit is een omgeving waar heel veel speelt. We beginnen daar nu de omvang van te vatten. Jop Smit ( Solarfields) De bewoners van het buitengebied van Eefde-West verzetten zich fel tegen de komst van drie windmolens langs het Twentekanaal. Genoeg is genoeg, is de teneur. De actiebereidheid is groot. Op de muren van een leegstaande boerderij langs de rondweg schreeuwt een tekst van witte verf passanten toe: ‘nee tegen windturbines’. Bij een recente informatieavond in Zutphen over het windmolenplan trokken inwoners gele hesjes aan, sinds kort het symbool van onvrede en verzet. De emoties liepen hoog op.

Een medewerker van Solarfields, Jop Smit, was toevallig aanwezig en schrok zich een hoedje. Afgelopen dinsdagavond wilde projectontwikkelaar Solarfields tijdens een informatiebijeenkomst haar plan voor een zonnepark presenteren. Bewoners wilden de gelegenheid aangrijpen voor een krachtig protest, waarop de bijeenkomst prompt werd afgeblazen. ,,Het leek ons vanwege de emoties in de buurt toch beter om op een andere manier het gesprek aan te gaan met omwonenden”, legt projectmanager Smit uit. ,,We wilden vertellen over wat volgens ons een mooi plan is. Maar we begrepen dat de mensen hier daar helemaal niet op zitten te wachten.”

Het is Smit opgevallen dat het de inwoners hoog zit, dat ze niet meer bereid zijn alles maar zo over hun kant te laten gaan. ,,Dit is een omgeving waar heel veel speelt. We beginnen daar nu de omvang van te vatten. Helaas kunnen wij niet veel doen aan de grieven, omdat die vooral gaan over het industrieterrein en de projecten die al spelen.”

Spanningen

De zorgen om hun gezondheid en de uitstoot van het industrieterrein, de angst voor ziektes, de strijd tegen windturbines en een zonnepark; het zorgt voor spanningen in het buitengebied van Eefde. Spanningen die hun tol eisen. ,,Al dat gepieker houdt ons uit de slaap”, zegt Joke Lubberding. ,,We vinden de situatie verontrustend, het geeft psychisch een hoop belasting om er in je hoofd continu mee bezig te zijn.”

Haar man Henk kijkt weemoedig uit het raam, legt zijn handen over elkaar gevouwen op tafel en zucht: ,,Ik twijfel al een tijdje hoe veilig het hier nu eigenlijk wonen is. Dat vreet aan me. Het is dat wij hier een boerenbedrijf hebben, anders waren we al lang weggeweest en verhuisd naar een betere plek.”

Aan het prikbord in de keuken van Johan en Corrie Nieuwenhuis hangt een uitgeknipt krantenartikel uit de Stentor: ‘GGD onderzoekt of Eefde in schadelijke lucht zit’. Ze zijn blij met het onderzoek, hopen dat het duidelijkheid schept. ,,Hopelijk levert dit onderzoek iets positiefs op”, zegt Corrie. ,,Want weet je. Toen wij hier ruim dertig jaar geleden kwamen wonen was het een paradijselijke plek. Een prachtige omgeving, heerlijk rustig, koeien in de wei. Echt een plaatje. Maar van dat paradijs is helaas niets meer over.”

Verhaal loopt door onder de foto.

Volledig scherm GMB-Directeur GerritJan van de Pol © archief/Arjan Gotink

Directeur slibverwerker: ‘Wij verspreiden geen schadelijke stoffen’

Directeur Gerrit Jan van de Pol van slibverwerker GMB in Zutphen baalt van de aantijgingen van omwonenden en stelt dat zijn bedrijf absoluut geen schadelijke stoffen verspreidt.

,,Dat mensen zich zorgen maken, kan ik goed begrijpen. Ik vind het ook ontzettend treurig dat zoveel inwoners in dat gebied ziek zijn. Maar ik ben óók zwaar teleurgesteld dat ze naar ons wijzen. Zonder enige kennis van zaken noemen ze ons bedrijf en brengen GMB in verband met ernstige ziektegevallen. Het is nergens op gebaseerd.”

Hun vrees voor de uitstoot van GMB is onterecht?

,,Inderdaad, de damp die we via onze pijp uitstoten is ongevaarlijk. Wij halen vocht uit rioolslib, zodat gedroogde slib overblijft dat in Duitsland wordt verbrand om energie op te wekken. Het vocht stoten we in de vorm van waterdamp via onze pijp de lucht in. En hoewel die lucht kan stinken, is het volstrekt ongevaarlijk om in te ademen. Ik snap wel dat mensen ons ruiken en dat ze dan denken: dat heeft iets met de vele ziektegevallen te maken. Maar dat is echt onzin.”

U kunt garanderen dat jullie uitstoot volstrekt ongevaarlijk is?

,,Jazeker. Laat ik een voorbeeld geven: het ziekteverzuim onder onze medewerkers is bijzonder laag, onder de 2 procent. Mocht er al iets schadelijks in onze lucht zitten, dan zouden zij daar toch ook last van moeten hebben? De concentratie in onze fabriek is misschien wel duizend maal hoger dan de lucht die we uitstoten en een paar kilometer verderop wordt ingeademd. Maar onder medewerkers of oud-medewerkers komen voor zover ik weet geen ernstige ziektes zoals kanker voor.”

Toch wordt er veel geklaagd over stankoverlast. Omwonenden ervaren regelmatig een penetrante geur.

,,Dat wij te ruiken zijn, is een feit. En ik snap dat mensen dat vervelend vinden. We zijn bezig met het verhogen van onze pijp. Die is nu 85 meter hoog en moet 125 meter hoog worden, zodat de waterdamp hoger in de lucht terecht komt en omwonenden aan de grond minder geuroverlast ervaren. We hebben een vergunning aangevraagd om de pijp een meter of 15 te verplaatsen. Om de pijp te verhogen is een bestemmingsplanwijziging nodig. Daar gaat meer tijd overheen. Als alles meezit hoop ik dat medio 2021 onze pijp is verplaatst en verhoogd. Daarnaast hopen we later dit jaar een nieuwe techniek in te voeren waarmee we de laatste geurveroorzakende zwavelrestjes eruit kunnen halen. In combinatie met de hogere pijp verwachten we dan helemaal geen geur meer te verspreiden.”

Wat vindt u ervan dat de GGD gaat onderzoeken of de uitstoot van bedrijven op De Mars schadelijk is voor mensen in de omgeving?

,,Dat juich ik van harte toe. Hoe eerder hoe beter. Ik hoop dat met de uitkomsten van het GGD onderzoek de ongerustheid over ons bedrijf wordt weggenomen. Wat er verder voor bedrijven zijn op De Mars en wat die uitstoten, daar ga ik niet over.”