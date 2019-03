Oranje gaat winnen van Duitsland aankomende zondag

Jumbo in Veenendaal beroofd: politie is op zoek naar 3 daders op een scooter

22 maart VEENENDAAL - In de Jumbo aan de Dr. Slotemaker de Bruïnestraat in Veenendaal is vrijdagavond rond 21.15 uur een overval gepleegd. De politie is op zoek naar 3 mogelijke daders. Er is niemand gewond geraakt, hoewel er met wapens werd gedreigd. Volgens het personeel is er zo’n 100 á 200 euro buit gemaakt.