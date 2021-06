Oranje klaprozen - niet vanwege het EK voetbal - met paars stuifmeel

Twee weken geleden was er van fraai zomerweer nog geen sprake. Ik zag ’s morgens vroeg in onze tuin een ‘misvormde’ aardhommel op een bloem van groot streepzaad. De hommel was koud en stijf en had kennelijk de nacht op de composiet doorgebracht. Niet in staat om naar huis te gaan vanwege de temperatuur.