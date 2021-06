Oranjefans zien af van trip naar Boedapest: ‘Besmettingskans in vol stadion te groot’

Zondag speelt het Nederlands elftal in de Puskás Aréna de achtste finale van het EK, en dat gaan de inwoners van de Hongaarse hoofdstad merken. De KNVB verwacht dat tussen de 5000 en 10.000 supporters zullen afreizen om dáár de wedstrijd te zien. In het stadion, in de stad of in de fanzone die op dit moment door de voetbalbond wordt ingericht. De animo is zo groot, dat de prijs van een retourticket voor een vlucht opgelopen is tot boven de 600 euro. Boedapest, zo lijkt wel zeker, kleurt de komende dagen oranje.