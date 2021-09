Oubaha na nacht vol gedoe in Nijmeegs uitgaansleven: ‘We worden als voorbeeld gebruikt voor rest van Nederland’

TERUGLEZEN | Problemen met Corona­check, Oubaha: ‘Chaos in Nijmegen’

10:31 Vandaag is het (eindelijk) zover: we nemen afscheid van de anderhalve meter. Maar daarvoor in de plaats komt de coronapas. Wie een bezoekje brengt aan een restaurant, theater, bioscoop of stadion moet zijn of haar QR-code laten zien. Hoe verloopt deze overstap van anderhalvemeter- naar QR-samenleving? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.