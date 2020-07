Oud-manager zangeres Anouk verdacht in Haagse corruptiezaak: ‘Dit is onterecht’

Twee bekende Haagse vastgoedondernemers - Michel Zaadhof en Edwin Jansen (oud-manager van zangeres Anouk, voormalig Idols -jurylid) - zijn ook aangemerkt als verdachten in de Haagse corruptie-affaire. Dat melden de twee in een persverklaring, na vragen van deze nieuwssite.

Ze worden naar eigen zeggen verdacht van schending ambtsgeheim en corruptie. De ondernemers ontkennen iedere betrokkenheid. Jansen en Zaadhof zijn bekende sympathisanten van de partij Groep de Mos, ze zitten ook in de nu omstreden ‘klankbordgroep’ van ondernemers die ‘meedenken’ over de koers van de partij.

Vizier

Het OM richt het vizier vermoedelijk op deze klankbordgroep, waar mogelijk geheime informatie gedeeld is. Vorige week kwam justitie met een verzwaring van de verdenkingen in de Haagse corruptiezaak. Volgens het OM maakten de politici van Groep de Mos zich samen met in totaal vijf horeca- en vastgoedondernemers schuldig aan omkoping, corruptie, schending van het ambtsgeheim, meineed en deelname aan een criminele organisatie. Tot dusver was bekend dat twee uitbaters van een lokaal zalencentrum verdachten waren, de twee vastgoedondernemers komen daar nu bij.

Volledig scherm Ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. © Martijn Beekman

Zij reageren fel op de voorlopige aanklacht: ,,Uit de conceptteksten valt op te maken dat Jansen en Zaadhof verdacht worden van schending van het ambtsgeheim voor De Mos en van corruptie. Beide verdenkingen zijn onterecht en illustreren een volledig onbegrip van de situatie.”

Donaties

De ondernemers stellen twee keer gedoneerd te hebben aan de partij, in totaal 11.000 euro, voor een campagnefilmpje en een website. Deelname aan de ‘klankbordgroep’ van de partij is volgens hen onschuldig: ,,Jansen en Zaadhof hebben nooit de indruk gehad dat de klankbordgroep van Groep de Mos illegaal zou zijn. Ook kennen zij geen documenten waarvan voor hen duidelijk was dat daarmee een ambtsgeheim geschonden zou worden. Los daarvan hebben zij deze gesprekken vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.”

Uitslagenavond van de Haagse gemeenteraadsverkiezingen: voormalig Idols-jurylid Edwin Jansen viert feest naast Richard de Mos, zoals te zien op dit filmpje. Jansen staat links van De Mos.

Ook zouden er geen projecten van hun bedrijf Nu Projectontwikkeling tot stand zijn gekomen door de innige banden met de partij: ,,De Mos heeft nooit de portefeuille Ruimtelijke Ordening gehad en dus geen gunsten kunnen verlenen. Ook blijkt uit de aangeleverde voorlopige concepttekst dat het OM geen concrete gevallen van corruptie heeft kunnen vaststellen. Er wordt alleen gesproken over een donatie van € 5.000,- in 2017 en € 6.000,- in 2018. We zijn er zeker van dat het onderzoek zal uitwijzen dat we geen strafbare feiten hebben gepleegd.”

Volledig scherm Edwin Jansen met op de achtergrond de Waldo Tower. © Frank Jansen

Daarbij hebben ze ook met andere wethouders overleg gevoerd, schrijven de ondernemers: ,,We zitten ook in de klankbordgroep van de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis - VVD, red.)” Die ontkent tegenover deze nieuwssite dat hij in een vergelijkbaar overlegorgaan zaken doet met de vastgoedondernemers: ,,Er is weleens overleg met Nu Projectontwikkeling geweest” zegt Revis, die afgelopen week zijn vroegtijdige vertrek aankondigde. ,,Maar we behandelen hen als iedere andere ontwikkelaar. Dat is geen één op één contact zonder ambtenaren, dus dat beeld van een klankbordgroep herken ik totaal niet.” Wel schoven de ondernemers aan in een formeel overlegorgaan voor de woonagenda van het college. Revis: ,,Maar dat is iets anders.” Nu Projectontwikkeling doet tal van vastgoedprojecten in Den Haag maar wethouder Revis heeft ‘niet de indruk’ dat de ontwikkelaar voorgetrokken is.

