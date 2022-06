Oud-minister Dekker zwaargewond na val van racefiets, vrouw (42) opgepakt voor poging doodslag

Hoe Dekker zo hard kon vallen is nog onduidelijk. Volgens getuigen zou de oud-minister, die met hoge snelheid door de duinen scheurde, gegrepen zijn door een 42-jarige wandelaarster. Hij kwam daardoor hard ten val. Hulpdiensten zijn uitgerukt om Dekker bij te staan. ,,Omdat het vaak een zoektocht is in de duinen om het slachtoffer te vinden werden de hulpdiensten ondersteund door de reddingsbrigade”, legt calamiteitensite District8 uit.

Ziekenhuis

Het is niet de eerste keer dat Dekker hard van zijn fiets valt. In 2012 Het is namelijk niet de eerste keer dat Dekker een bot breekt na een val van zijn fiets. In 2012 brak hij zijn sleutelbeen en in 2013 maakte de onfortuinlijke staatssecrateris een buiteling door een loslopende hond. De bewindsman brak toen weer zijn sleutelbeen, een elleboog, een rib en zijn pols. Hij verscheen daarna met beide armen in mittela’s in de Tweede Kamer.