Oud-politiebaas ging uit eten met een moordenaar: 'Veroordeel de zonde, niet de zondaar’

Interview Armita Taheri is de nieuwe troef van Baudet: ‘Thierry zei: ‘Pak ons bij de ballen!’’

12:52 Zeg je Forum voor Democratie, dan zeg je Thierry Baudet. En Theo Hiddema. Maar er rijst een nieuwe troef: Armita Taheri, Statenlid in Gelderland. Ze is jong, vrouw, Iraans, en ze gooide onlangs hoge ogen met haar speech op het landelijke FvD-congres. ,,De vrijheid die ik in Iran niet had en hier wel, wordt ingeperkt.”