Oude dienstmaten na precies 50 jaar samen terug op Generaal de Bonskazerne: ‘Janssen’, achter de wacht!’

Precies 50 jaar nadat zij afzwaaiden, keren Gelderse dienstmaten Maas, Janssen en Dijkman terug op hun oude kazerne. Een reportage vanaf de Generaal de Bonskazerne in Velp bij Grave.

Grote stapels bouwmaterialen, manshoog onkruid en eindeloze steigers. Het terrein van de Generaal de Bonskazerne ziet er precies vijftig jaar na het afzwaaien van Willem Maas, Ger Janssen en Paul Dijkman heel anders uit dan in 1971. Maar voor de drie dienstmaten van de 12 Afdeling Veldartillerie (lichting 70-4), is er in Velp bij Grave nog veel herkenbaar.



,,Och, kijk toch, hier in de compagniesbar kwamen we ’s avonds voor een biertje”, roept Maas (71) uit Zelhelm bij binnenkomst in een van de gebouwen. Er wordt flink verbouwd en op de bar ligt een dikke laag stof. ,,Samen drinken, maar we hadden hier ook serieuze gesprekken. Zoals over een ernstig zieke vader of andere problemen thuis. Er was kameraadschap. We dronken echt niet alleen bier.”