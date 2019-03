Oude Gelderse wielerbaan als katapult naar tijden van Post en Eden

REPORTAGEWAGENINGEN - Begin vorige eeuw was baanwielrennen een Nederlandse volkssport. Ook in Gelderland lagen talloze velodromes die duizenden toeschouwers lokten. Wereldkampioen Jaap Eden verhuisde speciaal voor de piste zelfs naar Arnhem. Van het bolwerk dat baanwielrennen heette, is anno nu weinig meer over. Gelukkig hebben we de foto’s nog. Als spiegel van het verleden.