Met hokken vol stront en plastic tussen het eten komt oudere boer in isolement vaker in problemen: ‘Laat iemand helpen’

Iceman Schrijver van Amerikaan­se bestseller over Wim Hof nu criticas­ter: ‘Hij is een mad man, en dat is hij al jaren’

Het evangelie van Wim Hof verspreidde zich de afgelopen jaren als een lopend vuurtje door de Verenigde Staten. Maar nu ligt de Iceman er onder vuur, door een serie van verdrinkingen. Is Hof verantwoordelijk? De onderzoeksjournalist die de carrière van de Nederlander in de VS tot grote hoogte stuwde, voelt zich inmiddels ‘schuldig’ en ‘verantwoordelijk’. ,,Wim is als een skydive-instructeur die zegt: je hebt die reserve-parachute niet nodig.”