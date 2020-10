Ouderen binnen zodat jongeren meer ruimte krijgen?Als iedereen zich aan de coronaregels houdt, blijven de risico’s binnen de perken

Column Thomas Verbogt We doen moeilijk en verwend. Hebben we ook recht op, maar toch

6 oktober De namiddag vind ik het mooiste tijdstip van de dag, ik geloof al mijn hele leven, ook toen ik verslaafd was aan de dynamiek van de nacht. De stilte van de nacht is me trouwens ook dierbaar en de vroege ochtend is evenmin te versmaden, maar de namiddag staat op één.