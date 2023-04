Ouders en zussen nemen afscheid van Jack (11): ‘Aan bedje zeiden we 200 keer wat een prachtige jongen hij was’

Man (56) doet zich voor als ‘monteur van Campina’ en slaapt zonder te betalen wekenlang in mooie B&B’s

„Als hij die twee maanden heeft uitgezeten, kan hij bij het toneel”, zegt een bed and breakfasteigenaresse uit Harbrinkhoek na afloop van de rechtszaak tegen oplichter Arjan S. (56). Die was wekenlang te gast in haar B&B en vertrok zonder te betalen. Niet voor het eerst.