Ouders knokken voor behoud van dorpsschool, maar staan voor dichte deur: ‘Onze kinderen moeten les krijgen, dat zijn ze verplicht’

Bas Hageman lijkt in gedachten verzonken. Zijn spiedende blik gaat over het schoolplein. Enkele kinderen, onder wie twee van hemzelf, zijn zojuist over het hek geklommen. Ze kijken onwennig om zich heen. ,,Zo ziet de knock-out van de Isandra eruit. Heel triest. Dit was het, helaas.”

Ze zouden nu binnen moeten zitten. Om verhalen aan elkaar te vertellen over hoe de vakantie is geweest.”

Geen normale dag

Niet veel later speelt de jongste jeugd van IJzendoorn tikkertje. Anderen klimmen op de pingpongtafel. Anoeska van Brenk, één van de moeders, kijkt op haar horloge. ,,Het is tien over half negen. Ze zouden nu binnen moeten zitten. Om verhalen aan elkaar te vertellen over hoe de vakantie is geweest. Zo hoort dat op deze maandag. Maar dit is geen normale dag.”