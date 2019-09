Ouders moeten niet langer speciaal jongens- of meisjesspeelgoed voor hun kinderen kopen

UPDATE Verongeluk­te fietser in Beuningen is 21-jarige Bulgaar

17:22 BEUNINGEN - Bij een ongeval op de Goudwerf in Beuningen is donderdagmiddag een 21-jarige Bulgaarse man om het leven gekomen. De fietser kwam op bedrijventerrein Schoenaker door nog onbekende oorzaak in aanrijding met een vrachtwagen.