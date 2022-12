Ouders van Sanne en Hebe: ‘We zullen onze dochters voor altijd missen’

DEN BOSCH/VUGHT - Voor de ouders van Sanne en Hebe is het nog altijd niet volledig te bevatten dat het tweetal is omgekomen bij een ongeluk. ,,We moeten door zonder onze dochters”, schrijven ze woensdag in een gezamenlijke verklaring.

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat nu officieel is vastgesteld dat het tweetal is omgekomen bij een verkeersongeluk. In een verklaring die de ouders daarop naar buiten brachten schrijven ze iedereen te willen bedanken voor de massale steun die ze kregen tijdens de verdwijning van de 10-jarige Hebe en haar 26-jarige begeleidster.

‘Alle energie, tijd, moeite en daadkracht, heeft onze lieve meiden helaas niet kunnen redden. Het is nog steeds onduidelijk wat de precieze oorzaak van het ongeluk was en hoe het ongezien kon gebeuren. Dat maakt dat we het nog niet volledig kunnen bevatten’, schrijven ze.

We moeten door zonder dochters

Het verdriet is voor de ouders nog altijd zeer groot. ‘We moeten door zonder Sannes altijd brede glimlach en liefdevolle aandacht voor iedereen om haar heen. Ze had nog zoveel mooie plannen. Hebe heeft in haar korte leven heel veel mensen geraakt, hen iets geleerd en pure liefde gegeven. We zullen zonder ons bijzondere kindje en zusje moeten leven.’

‘Wij voelen de liefde en behoefte om ons te troosten, door de bloemenzee bij het HebeHuis, de knuffels, tekeningen en gedichten. Door de honderden kaarten en brieven die we ontvingen en nog steeds ontvangen. Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedankten voor alle steun en medeleven die we hebben gekregen.’

Noodlottig ongeval

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bekendgemaakt dat het onderzoek naar de oorzaak van de dood van de twee is afgerond. Het tweetal raakte eind oktober vermist, waarna dagen werd gezocht. Uiteindelijk werd de auto gevonden in het water bij knooppunt Empel.

Er werd al sterk rekening mee gehouden dat Sanne en Hebe door een noodlottig ongeval om het leven kwamen. Dat heeft het onderzoek nu bevestigd.