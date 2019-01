Ouders zouden geen site nodig moeten hebben om het gamen van hun kinderen te beperken

Rolstoel? In deze Nijmeegse cafés zijn de drempels te hoog

11:31 NIJMEGEN - Gezellig een biertje doen in Dollars of Biessels of een koffie met iets erbij in De Tempelier? Dat zit er voor 1375 Nijmegenaren niet in. Omdat ze in een rolstoel zitten, kunnen ze er niet naar binnen.