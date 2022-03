Ouderwets Oranjefeest in Arnhem en Doetinchem: ‘Voor een Koningsfeest van vóór corona’

Arnhem is één van de steden in deze regio waar Koningsdag groots gevierd gaat worden. Volgens Cilles Boerboom van de Stichting Koningsdag Arnhem zelfs grootschaliger dan voor de corona-epidemie. ,,We hebben dit jaar negen grote podia. In het stadscentrum, maar ook in Park Sonsbeek, bij de Nelson Mandelabrug en bij de Melkfabriek. Dus qua oppervlakte gaan we zelfs verbreden.”